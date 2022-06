Um puxadinho que mudou tudo!

Finalmente chegamos ao quarto, a área da casa que mais surpreende aos visitantes. Situa-se no segundo andar da casa, mas goza de uma vista deslumbrante sobre as colinas de Douro. O quarto recebeu um piso de madeira e foi decorado com toques modernos, que se inclinam para os tons mais claros de branco e bege. Tudo muito natural e em sintonia com a principal característica deste ambiente único: a vista espetacular!