Projeto Arquitetônico de Hospital Veterinário no RS

A complexidade do projeto é ainda mais evidente quando ele deve conjugar em uma mesma edificação dois equipamentos institucionais bastante diferentes. O hospital veterinário, no qual atuam os alunos do curso de veterinária, presta à comunidade serviços de clínica e cirurgia de animais de pequeno, médio e grande porte, inclusive com atendimento 24 horas para casos de urgência e emergência.

Já o Laboratório de Solos São Francisco, que fornece suporte à Faculdade de Agronomia da IDEAU, realiza análises químicas e físicas de solo, atuando tanto na formação dos alunos e futuros agrônomos, quanto no atendimento da comunidade externa.

O projeto que apresentamos neste livro de ideias se refere a uma edificação cujo acesso principal, com pé-direito duplo, se dá por um amplo lounge que atende aos dois públicos, o do hospital veterinário e o do laboratório de solos. As cores presentes na fachada principal são as cores padrão da Faculdade IDEAU.