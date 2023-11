Projeto de Design de Interiores de Studio de Yoga em Curitiba

Praticar yoga é uma maneira maravilhosa de se conectar consigo mesmo, harmonizando corpo e mente por meio da prática da meditação e de exercícios. Um projeto de design de interiores para um studio de yoga exige uma perfeita

compreensão do conceito e da filosofia de vida que definem essa prática. Foi exatamente isso que realizou com absoluto sucesso o escritório MEI Arquitetura e Interiores para um studio de yoga instalado em uma pequena sala em Curitiba, no Paraná. Confira!