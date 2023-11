Projeto de Reforma Arquitetônica de Casa de Praia em SC

Na imagem anterior e na imagem acima, nos deparamos com a incrível transformação da banalidade rumo a uma elegante modernidade. Os volumes da fachada evidenciam as linhas horizontais do teto plano e da laje que separa o piso inferior do superior. Nos dois pavimentos, as janelas pequenas e convencionais deram lugar a portas-janelas de vidro que permitem uma maior entrada de luz natural nos ambientes internos, além de conferir leveza à fachada.

O aconchego da madeira aparece no revestimento vertical bem no centro simétrico das portas-janelas, enquanto a leveza do vidro do guarda-corpo do piso superior atualiza a fachada e promove uma visualização desobstruída que permite uma integração com a área de lazer logo adiante.

No segundo pavimento, mais uma novidade: o espaço acima da garagem, que antes era apenas uma trivial cobertura de garagem, ganhou mais um cômodo e um terraço particular no estilo moderno de toda a fachada.