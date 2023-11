Projeto de Reforma de Interiores de Recepção Predial em SC

A madeira, material que melhor garante uma sensação de acolhimento e aconchego em qualquer espaço, aparece nesta visão interna de uma área lateral à direita de quem entra no prédio, mais precisamente no friso no alto da parede e no belo banco com design moderno e arrojado. Entre um e outro elemento, encontra-se emoldurada uma tela abstrata que imprime cor, leveza e movimento ao saguão.

Já na lateral direita do banco e do quadro estão dois pedestais em metal preto com design leve, nos quais estão dispostos arbustos moldados com topiaria. O piso claro também confere leveza ao espaço e destaca o tom amarelo-alaranjado do banco em madeira.