Casa Loma: minimalismo tropical

As janelas corridas, de forma horizontal, são outra das características inspiradas nos cinco pontos da arquitetura moderna, difundidos por Le Corbusier. A suíte máster conta com móveis built-in, como as estantes, os nichos e a cabeceira da cama, que agregam praticidade ao ambiente e dispensam o uso de outros móveis. As cores neutras e predominantemente brancas realçam o estilo minimalista e a elegância do ambiente. O piso cerâmico se estende para o terraço, que proporciona aos moradores um espaço agradável ao ar livre e com vistas panorâmicas privilegiadas. A paisagem natural é trazida para dentro do ambiente para o deleite dos moradores.