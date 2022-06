Fachada simples guarda interior encantador em casa moderna

Fazendo integração com a sala de estar, chegamos à cozinha perfeitamente organizada. Nas portas e janelas de vidro notamos a presença de cortinas rolô na cor branca, perfeitas para dialogar com cenário todo branco, além, claro, de proporcionar controle na iluminação do espaço. O piso de granito lembra o acabamento do cimento queimado, oferecendo um ótimo reflexo para a iluminação natural – o que valoriza ainda mais a luz no interior do espaço.

No centro, o conjunto de mesa e cadeiras em metal traz um toque contemporâneo ao ambiente, fazendo uma excelente composição com a coifa de metal centralizada, e com os eletrodomésticos muito bem organizados no espaço planejado que contempla os armários e uma pequena pia.