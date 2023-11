15 lindas ideias para decorar a sala de estar com sofá cinza

Desde a decoração de salas de estar simples até a decoração de ambientes mais sofisticados, a presença do sofá é praticamente obrigatória.

Com variações no tamanho, modelo, entre outros detalhes, o tipo de sofá certo vai depender bastante de como é o espaço, sua organização e funcionalidade.

Mas se tem um ponto em específico que pode facilitar a escolha, é a cor. Para quem deseja contar com um móvel versátil que combine com praticamente qualquer estilo decorativo, os sofás na cor cinza são perfeitos. Às vezes variando na tonalidade, mas sempre trazendo neutralidade sem deixar de lado um toque sofisticado, essa opção é a mais assertiva quando a dúvida não passa.

Por isso, trouxemos a seguir uma lista com 15 ideias para decorar a sala de estar com sofá cinza. Cada projeto com o estilo de nossos talentosos profissionais, e todas têm em comum o aconchego que não pode faltar nesse ambiente. Então vale a pena seguir conosco e anotar as ideias de que mais gostar.

Aproveite a visita e inspire-se!