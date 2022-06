Uma reforma 100% divina!

No livro de ideias hoje, viajaremos até a Cidade do México para explorar todos os detalhes de uma proposta residencial, definida por um projeto de design de interiores de estética industrial e detalhes elegantes.

Os autores desta intervenção são os profissionais do excelente escritório mexicano Mariangel Coghlan, que já desenvolveu mais de 800 projetos em apenas cinco anos de operação.

A obra que apresentamos trata-se de um edifício cuja disposição interior foi modificada para que se obtivesse a melhor funcionalidade possível, assegurando a entrada de luz natural para todos os ambientes.

Os autores removeram o forro de gesso para ganhar mais altura e espaço nos interiores. Sem dúvida, esta decisão de design foi fundamental para determinar o resultado final. Segundo narram os arquitetos no memorial descritivo do projeto, a reforma exigiu apenas um mês de projeto dentro do escritório e três meses de obra in loco.

Neste artigo apresentamos algumas imagens que mostram o processo de concepção e desenvolvimento do projeto, como por exemplo, a paleta de cores que inspirou todo o design de interiores.

Se você tem preferência pelo estilo decorativo industrial para a sua casa, aproveite para fazer uma pausa em seu dia para apreciar esta proposta inspiradora, com detalhes exclusivos que agregam valor para o volume arquitetônico original.

Não perca!