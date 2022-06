Arquitetura moderna em Angola

Situado em Recife, o escritório Arquitetos Brasil vem desenvolvendo projetos no Brasil e no exterior há 18 anos e ao decorrer de sua longa história tem se tornado capaz de controlar a construção civil em diferentes contextos geográficos e escalas. Percorrendo as diversas áreas da arquitetura, os profissionais em questão desenvolvem desde projetos de arquitetura e urbanismo até execução de obras civis e projetos de arquitetura de interiores. Não é a toa, que seu portfolio é recheado de projetos internacionais que abrangem as mais diversas proporções. Dentre suas realizações internacionais, recentemente deparam-se frequentemente com projetos residenciais em Angola, como o que separamos hoje no homify.

Confira abaixo as imagens do projeto que selecionamos: