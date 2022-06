Uma residência familiar nada tradicional!

Integrar arquitetura com natureza é sempre uma preocupação na hora de projetar em áreas rurais, porém trabalhar com formas orgânicas não é uma tarefa fácil tanto durante o momento do projeto quanto para a execução. Quando um profissional consegue vencer tal desafio, suas obras carregam uma personalidade muito forte e a autoria fica bastante clara. Este é o caso do renomado arquiteto Oscar Niemeyer que muito inspirou o projeto que mostraremos aqui hoje, sob autoria do profissional Nícolas Kílaris do escritório Arquiteto Aquiles.

Autor de mais de 2 mil projetos nacionais e internacionais, seu portfolio apresenta projetos singulares de características inconfundíveis. A Casa Refúgio da Mata, que você confere hoje no homify, ilustra o traço mais forte de suas obras: o desenho de uma arquitetura contemporânea sem medo de usar e abusar das linhas curvas, capaz de mesclar-se com a natureza na qual está inserida.