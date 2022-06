Reforma premiada deu ao lar salas e jardim maravilhosos

O quarto do casal é caracterizado pelas superfícies de tom escuro, do piso e das paredes, que realçam a atmosfera sóbria e relaxante do ambiente. O mobiliário de design contemporâneo, como a cama laqueada em branco e a poltrona Egg, criação de Arne Jacobsen de 1958, batizada com este nome por causa de sua forma literalmente inspirada no ovo, agregam sofisticação e realçam o estilo minimalista do ambiente.

Se você gostaria de incrementar a decoração da sua casa com poltronas ícones do design, encontre neste artigo as melhores opções e ideias.