Casa tradicional com anexo surreal

Uma olhada na fachada posterior da residência nos mostra o novo edifício, que foi anexado ao edifício existente de estilo vitoriano. A forma moderna e os amplos planos envidraçados do novo edifício contrastam com o edifício antigo, mas a cor branca estabelece uma ideia de unidade e continuidade. Mas o que será que há no novo anexo? O novo edifício de dois pavimentos abriga no pavimento superior uma nova cozinha, uma sala de jantar e de estar e uma grande surpresa no pavimento térreo. Por ora, podemos apenas contemplar o projeto de iluminação e cromoterapia com luzes de LED, que tornam a interior do edifício um corpo luminoso azul.