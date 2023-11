Projeto de Reforma de Recepção de Hotel em São Paulo

A criatividade e a originalidade do projeto de interiores da recepção de um hotel paulistano tornam o espaço tão estimulante e surpreendente quanto uma instalação de arte, que enche os olhos de quem a contempla. O projeto de reforma foi concebido, executado e assinado pelo Studio Pedro Galaso, escritório de arquitetura, design de interiores e design de mobiliário sediado na capital paulista.

Inovação e irreverência são as palavras que o projeto tirou do papel e levou para a recepção do hotel para que a chegada dos hóspedes seja sempre uma experiência estética única. A referência à arte não é apenas uma analogia, pois o projeto realmente criou um hall na área da recepção destinado a uma mini galeria para exposição itinerante de artistas brasileiros.

Em estilo industrial e descontruído, a entrada do hotel, que conduz à recepção, é a própria mini galeria de arte, onde obras e artistas são apresentados em quatro telas em LED, dentro de uma caixa de madeira que cria um ambiente intimista e aconchegante.

Na imagem acima, vemos que as paredes e o teto da entrada são revestidos em madeira clara, o que promove não apenas a sensação de aconchego, mas também uma atmosfera calorosa que gera grande bem-estar, prazer e conforto a quem chega.

Na parede à esquerda da imagem, uma espécie de escultura em madeira, feita com lâminas estreitas de madeira sobrepostas e dispostas em todas as direções, lembra um antigo jogo de infância, no qual os palitos de uma caixa de fósforos eram derrubados sobre uma mesa para criar um desenho aleatório que desafiava a imaginação das crianças.

Essa instalação feita com ripas de madeira de restos de obras vai criar, mais adiante, uma espécie de “árvore da vida” na transição deste ambiente da galeria para a recepção em si.