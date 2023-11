Projeto de iluminação para hall e salão de festas estilo clássico em Curitiba/PR

A decoradora de interiores Neusa Moro, de Curitiba/PR, atua na criação e execução de projetos de decoração de interiores, comerciais e residenciais, desde 1984. Sua vasta experiência no mercado de decoração permite a concepção de ambientes nos mais diversos estilos, sempre voltados para o melhor aproveitamento dos espaços de acordo com as necessidades e desejos dos seus clientes.

O projeto que você vai conhecer agora é de iluminação. A decoradora recebeu o desafio de valorizar, por meio de um projeto luminotécnico, um hall de entrada e um salão de festas em estilo clássico. Ou seja, com muitos detalhes no design das estruturas e mobiliários para chamar a atenção dos usuários e promover uma atmosfera de sofisticação com muito conforto.