Projeto para quarto de hóspedes aconchegante e funcional no Rio Grande do Sul

Esse quarto de 14m2 recebeu uma decoração neutra, com branco, cinza e bastante madeira para trazer muito aconchego. Para evitar que o ambiente ficasse muito preenchido e com a sensação de apertado, foi escolhido um armário de tamanho médio, mas grande o bastante para as bagagens dos hóspedes. Ainda coube uma cama de casal e uma escrivaninha iluminada por uma arandela articulável que pode ser virada para a cama. Inclusive, essa escrivaninha serve como um coringa para uso eventual da família quando não há hóspedes em casa.