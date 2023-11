Projeto comercial para franquia de alimentação saudável em Goiânia

A DNA Natural abriu sua primeira loja no ano de 2007, em Florianópolis/SC, como pioneira no conceito de comida natural no Brasil. A partir de 2009 começou a vender franquias para vários estados brasileiros, e uma das lojas foi aberta no Shopping Flamboyant, em Goiânia, com um projeto assinado pela arquiteta Rubiana Teixeira, que tem seu escritório na mesma cidade.

Os proprietários da loja confiaram esta importante tarefa à arquiteta, por conhecerem sua experiência de longa data com projetos comerciais, respeitando o conceito da marca e inserindo soluções inteligentes de acordo com as necessidades do público-alvo.