Bem planejada, casa tem ótima distribuição de espaços

Chegando o banheiro, notamos a perfeita distribuição de elementos trabalhos com o contraste das cores preta e branca. No piso de porcelanato, o tom acinzentado oferece o fundo ideal para as demais peças de porcelana, como a pia e a banheira.

Na parede, revestimento com placas em cinza e branco, conferem a decoração perfeita ao espaço, com a criatividade na distribuição de tons ressaltada por meio do belo gabinete simples no fundo do espaço. Um planejamento perfeito!