Projeto de interiores para casa com cozinha pequena em Paranavaí

Nesse detalhe temos o cantinho aproveitado com o prolongamento do balcão. Ao lado do cooktop, o espaço acomoda pequenos objetos e facilita a rotina. Na parede o revestimento com madeira é valorizado pela iluminação direta que está embaixo do armário suspenso.

Ao lado, as prateleiras iluminam a decoração que deixa o espaço ainda mais lindo.