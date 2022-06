Chique e cheia de plantas, essa casa vai fazer seu coração bater mais forte

Se você pudesse escolher, as plantas morariam com você ou você moraria em meio as plantas? É claro que, imaginando a segunda opção, nos vem à mente uma casa em meio a um bosque com muitas plantas. Mas a questão real é sobre a quantidade de plantas que você gostaria de utilizar para decorar sua casa.

Para quem tem medo de ousar na quantidade de plantas que podem fazer parte da decoração não só interior, mas como do espaço externo da casa, este projeto desenhado pela arquiteta Gisele Taranto, do Rio de Janeiro (RJ), irá mostrar muitas possibilidades de ter os mais diferentes tipos de plantas em praticamente todos os lugares do lar.

Sabemos que, além de embelezar muito o ambiente, a presença das plantas é ideal para filtrar o ar da casa e até mesmo auxiliar no controle da temperatura interna. O cultivo de plantas pode ainda ser tido como uma ótima atividade terapêutica, já que traz para a rotina uma série de cuidados necessários para que nossas amiguinhas verdes estejam sempre fortes.

Aliar todos estes ótimos adjetivos das plantas com a decoração do lar, é, sem dúvidas, uma maneira excelente de poder escolher uma convivência excelente com as plantas e, então, sentir que você praticamente mora em meio a elas – respondendo nossa questão inicial.

E para ver esta soma excelente, convidamos você a entrar nesta casa maravilhosa que desperta admiração a cada passo que seguimos ao seu interior. Temos a certeza de que, com este incrível exemplo de decoração com plantas, você encontrará ideias muito boas para também decorar o seu lar com plantas. Venha conosco e inspire-se!