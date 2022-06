Móveis planejados para apartamentos pequenos

Morar em apartamento pequeno é um desafio. Tudo fica muito próximo e se os móveis não forem bem planejados, a dificuldade para a utilização do espaço será grande. No entanto, se você pesquisar bem, verá como um apartamento pequeno poderá ganhar um charme e decoração perfeitos.

No mercado, algumas opções de móveis são produzidas especificamente para estes imóveis. São opções incríveis que têm muita versatilidade para o dia a dia. E quando falamos em móveis planejados para apartamento pequeno, a versatilidade é fundamental. Ou seja, apostar em móveis que têm mais de uma função é a saída ideal nestes casos.

Assim sendo, já sabemos que a opção por móveis adaptáveis e feitos especificamente para pequenos espaços é a melhor opção. Agora então é hora de definir temas específicos para que o apartamento ganhe uma decoração que irá combinar todos os elementos do local. Neste caso, se você ainda não tiver em mente um estilo específico, como moderno, eclético, escandinavo ou o minimalista – o mais indicado, mire em sua cor preferida e aposte nos móveis e objetos ou que tenham a mesma cor ou que tenha pequenas variações no tom utilizado. Uma paleta de cores irá dar a ajuda ideal nestes casos.

Comece sua pesquisa pela sala – que em muitos casos também funciona como quarto. Esta escolha é ideal devido ao tamanho do cômodo, geralmente o maior da casa. Espalhe bem as opções pelos espaços. Aposte em nichos e prateleiras para que a decoração fique bem distribuída e não esqueça de compor o ambiente com pequenas luminárias – elas servem como elemento moderno e dão volume ao espaço.

Dadas as dicas iniciais, vamos às nossas sugestões para os móveis planejados feitos para apartamentos pequenos que fizeram parte dos projetos de nossos profissionais. Esperamos que as dicas ajude você quando for o momento de compor sua decoração. Aproveite!