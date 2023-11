7 paredes de TV: soluções funcionais e belas

E se você tiver uma sala cheia de janelões, onde não há espaço para fazer uma parede de tv? Então, nesse caso, o seu arquiteto poderá desenhar um painel para ficar na frente de algumas das paredes de vidro, conforme o projeto do imóvel permitir. Esse modelo com o visual do cimento queimado ficou um charme, bem moderno, e não escureceu a sala, já que o ambiente tem um grande paredão de vidro. As cortinas foram adaptadas ao móvel, que foi feito para ser bem funcional, com espaço para a tv, lareira e nichos.