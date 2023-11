Projeto de Casa de Praia em Condomínio Fechado no RS

Quem disse que modernidade e elegância não combinam com praia? É verdade que muitos proprietários de imóveis em áreas e cidades litorâneas entram de cabeça no clima de sol, mar e natureza e optam pela rusticidade e pela descontração na hora de encomendar um projeto de arquitetura e interiores para a casa de praia.

Mas também há quem não abre mão da sofisticação e do conforto da residência principal localizada na cidade e faz questão de que o seu projeto de casa de praia seja concebido a partir de conceitos, qualidades e elementos que caracterizam a arquitetura e o design de interiores com linguagem contemporânea.

O projeto que apresentamos neste livro de ideias se refere a uma residência de praia com área de 330 m² a ser construída em um condomínio fechada no litoral gaúcho. As duas imagens acima mostram a moderna fachada frontal da casa, que se abre para a área externa sem qualquer obstrução, cercada apenas pelo paisagismo que combina gramado e arbustos alinhados na entrada do piso térreo e ao longo do guarda-corpo do terraço do piso superior.

As linhas arquitetônicas horizontais que emolduram o pavimento superior são leves, suavizadas pela cor branca dos materiais de revestimento e pela cobertura envidraçada como claraboias que permitem a passagem da luz.

Já no pavimento térreo, a entrada com piso claro e a pilastra esguia e de forma arredondada que sustenta o piso superior aumentam a sensação de leveza, como se o andar de cima flutuasse no ar. No lado esquerdo da imagem, o volume avançado ameniza sua solidez com a janela larga e, na sua lateral, abre espaço para a parede com revestimento em tom cinza que complementa a porta de entrada em madeira que se estende até o alto.