Projeto comercial moderno para escritório em São Paulo

Repensar o modo de trabalhar é uma necessidade do estilo de vida moderno. As empresas estão cada vez mais conscientes sobre a importância de oferecer aos colaboradores um ambiente de trabalho leve, agradável, funcional e com ergonomia. Assim, é possível obter um melhor desempenho e uma maior entrega das pessoas, que gostam de estar ali.

O cliente do projeto que você vai conhecer agora estava alinhado com esse modelo de negócio ao contratar o Estúdio MOOD, de São Paulo, para criar a arquitetura de interiores do escritório, que é do ramo financeiro. Veja as fotos de como ficaram os espaços.