Projeto de Arquitetura Residencial em Campo Verde, MT

O projeto residencial que apresentamos aqui foi criado para cliente da cidade de Campo Verde, no estado de Mato Grosso. Ele se refere a uma casa com área de cerca de 200 m², em estilo moderno, cuja fachada ganhou um toque clássico com o telhado aparente.

Na imagem que abre esse livro de ideias, temos uma visão ampla da fachada da casa térrea, que apresenta três volumes. Os dois da esquerda, em estilo moderno, enfatizam as linhas retas e puras que se apresentam em uma forma em L invertido, na qual as linhas verticais e as linhas horizontais se encontram harmoniosamente.

O volume mais elevado, o do teto plano branco com a parte interna revestida em madeira, abraça o setor da entrada da casa, cuja porta estende seu material em tom escuro até o alto da fachada.

O volume mais baixo e à frente da fachada, em uma posição avançada, é composto da estrutura branca em L invertido e vazada como um pergolado. Aqui o abraço envolve a parede de tijolinho vermelho, que incorpora um toque rústico e aconchegante à fachada moderna da casa.

Já o volume à direita, que também apresenta cores neutras como branco na estrutura e cinza no telhado, segue um design mais clássico numa combinação elegante e moderna com os volumes mais ousados à esquerda da imagem. Esse volume abriga a garagem, que também conta com o aconchego e o calor do revestimento em madeira.

Por fim, merece destaque o projeto de iluminação da fachada com spots embutidos e arandelas modernas que criam efeitos de sombra e luz, assim como o paisagismo criado com arbustos, pequenas árvores e grandes vasos na área de circulação da entrada da casa.