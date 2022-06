A casa de campo que transformou a aposentadoria em felicidade

Traços marcantes e linhas que divisam os diferentes blocos compõem o incrível projeto que traz a soma das estruturas de madeira e concreto. No bloco de concreto, as grandes vidraças criam um toque moderno com desenhos quase todos simétricos que se espelham no pavimento superior e inferior.

A pequena varanda está instalada com um piso de granito que margeia toda a estrutura do lar. O grande jardim é composto pelo gramado bem aparado com espaços de paisagismo bem projetados. As cadeiras instaladas tanto no meio do gramado, quanto na pequena varanda, já esperam pelo simpático casal de aposentados para que a doçura do espaço seja perfeitamente aproveitada.