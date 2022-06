8 ideias para ter uma casa mais rústica e ecológica

Uma casa ecológica não é tão difícil assim de se conseguir e ainda ajuda a cuidar do planeta e dos seus recursos, que são finitos e precisam ser bem utilizados. O uso de materiais naturais como madeira e pedra no projeto arquitetônico e na decoração, por exemplo, além de bonito e aconchegante, promove a interação da casa com o meio ambiente.

Essa interação é ainda mais reforçada se a casa se abre para a natureza através de amplas janelas envidraçadas, permitindo que os ambientes externo e interno se comuniquem. Da mesma forma, essa abertura para a natureza permite que a casa seja ventilada e iluminada pela luz natural, reduzindo os gastos com energia. Do mesmo modo, a dispensa do ar-condicionado, substituído por ventiladores no verão e lareiras no inverno, ajuda a minimizar esses mesmos gastos.

Falando em redução de gastos com energia, a instalação no telhado de células fotovoltaicas para captação de energia solar pode ser uma forma de sustentabilidade para a casa, que desfrutaria de energia limpa e barata para várias atividades. O telhado também pode ser usado de outra forma ecológica, como o telhado verde. Coberto com plantas, o telhado pode tornar a casa mais refrescante no verão e mais aquecida no inverno.

O verde, aliás, deve sempre fazer parte de uma casa ecológica com a disposição de plantas e flores nos diferentes ambientes, às vezes de forma decorativa, outras com o objetivo de produzir ervas aromáticas e outros vegetais a serem consumidos na alimentação.

São todas medidas práticas e vale a pena introduzir algumas delas no espaço em que se habita e, assim, colaborar para um mundo sustentável.

Saiba mais sobre as possibilidades de uma casa ecológica e aplique as dicas a seguir na sua casa!