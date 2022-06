Casa com telhado de madeira e cozinha perfeita

No lado externo da casa, todo o charme da paisagem pode ser apreciada através da simpática e aconchegante varanda. A armação de madeiras que compõe o teto proporciona um acabamento especial ao espaço, trazendo a sensação de acolhimento em formato de chalé com o telhado de grande inclinação. O pequeno sofá de madeira com estofados brancos complementa a ambientação simples do ambiente, que tem como principal luxo a vista maravilhosa do lago adiante.