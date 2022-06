A moderna casa de pedras entre o pinhal e o mar

A área externa traz o acolhimento perfeito para as reuniões familiares e relaxadas ao ar livre. A pequena área abaixo da laje suspensa traz um ambiente moderno e perfeitamente agradável seja sob a sombra ou no espaço onde a iluminação natural aquece o deck de madeira. A porta de vidro quase invisível à esquerda proporciona um efeito incrível à estrutura externa. As janelas e portas gradeadas com ferro na cor preta conferem o acabamento excelente ao espaço.