Requinte, conforto e funcionalidade para Instituto de Medicina em São Paulo

No ambiente em que o paciente é atendido pelo médico, o impacto visual permanece, mas agora de forma mais sóbria. Ao invés do mármore negro utilizado na recepção, a vez é do mármore branco que reveste a parede ao fundo, onde está a pia. Tudo nesse espaço transmite tranquilidade, requinte e confiança no bom trabalho do médico, além de proporcionar o máximo conforto ao paciente, quer esteja sentado diante do médico ou deitado para ser examinado.