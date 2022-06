A espetacular casa do sol nascente

A luz do sol faz muito mais do que aquecer. Com ela no lar, a decoração é valorizada de muitas maneiras. Flores e plantas se beneficiam dos raios do sol para crescerem mais fortes e embelezarem os ambientes, o interior da casa fica melhor aquecido e até para a nossa própria saúde faz bem, já que estimula a produção de vitamina D no organismo. Com tantas qualidades, pensar em um projeto residencial que valorize a presença da iluminação natural é uma ideia excelente. E é um projeto voltado à presença da luz solar que visitaremos hoje.

Localizada em Algarve, Portugal, esta casa oferece todo um planejamento perfeito para acolher os primeiros raios de sol da manhã, com a decoração que valoriza muito a presença da cor branca em todos os ambientes, esta deliciosa moradia projetada pelo escritório StudioArte, nos traz as belezas do estilo mediterrâneo com o conforto que as decorações modernas nos oferecem. O resultado particularmente encantador pode ser encontrado em cada uma das imagens que trouxemos abaixo.

Por isso, convidamos você a seguir conosco rumo a esta maravilhosa região na costa portuguesa para se inspirar com os excelentes resultados obtidos em mais este maravilhoso projeto desenvolvido por nossos profissionais espalhados por todo o mundo. Aproveite o convite, pense nas ótimas possibilidades que este projeto pode inspirar para o seu lar e aprecie cada detalhe!