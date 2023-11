Consultoria de decoração para sala de estar, de tv e varanda modernas em São Paulo

Nessa segunda proposta para a sala de estar, o que muda são as duas poltronas da lateral esquerda. Nessa opção as poltronas utilizadas são do designer Jader Almeida, desenhadas com linhas mais delicadas e com estofado. Esses modelos ficam mais integrados às demais peças do mobiliário, enquanto as opções da proposta anterior se destacam.

E então, gostaria de contratar uma consultoria de decoração como essa para a sua casa? Você receberá as ideias montadas de acordo com os seus gostos e necessidades, mas complementadas com o conhecimento técnicos das profissionais que irão ajudar a determinar os modelos, quantidades e disposição dos elementos nos ambientes.

Visite o perfil do escritório Mirá Arquitetura para conhecer mais projetos, ver os depoimentos de clientes que já contrataram os serviços e também poderá enviar uma mensagem direto para as profissionais para tirar suas dúvidas e pedir um orçamento.