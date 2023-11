Projeto de Design de Interiores de Salão de Beleza em SP

Na imagem anterior, temos uma visão ampla do espaço em que está instalado o salão de beleza unissex. É possível ter entender, a partir dessa imagem, a distribuição das atividades que são realizadas no salão e, constatar, ainda, que essa distribuição das áreas de trabalho deixa o centro do espaço livre para a circulação, o que também traz leveza para todo o conjunto.

As estações destinadas ao trabalho das e dos cabeleireiros estão organizadas em toda a extensão do espaço, à esquerda da imagem. Já, na parede à direita da imagem, ficam as estações reservadas à lavagem de cabelos.

Nos dois conjuntos de estações, o mobiliário apresenta cadeiras específicas para cada serviço, as quais seguem um mesmo design moderno, com a opção pelos estofados pretos e as estruturas em metal. Na imagem acima, vemos em detalhe as estações para as cabeleiras (ou cabeleireiros), que contam com bancadas em madeira maciça de demolição.

Na imagem anterior, vemos também outros elementos importantes do projeto de interiores, que optou por cores aconchegantes e sofisticadas, como o verde sóbrio das paredes e o roxo do sofá em primeiro plano e das poltronas na área de estar ao fundo. O piso em madeira de demolição faz uma linda parceria com essas cores, enquanto as paredes e o teto brancos equilibram os claros e escuros do espaço, tornando o ambiente mais leve.

Merece destaque ainda à combinação elegante entre o sofá roxo em tecido aveludado e o grande espelho com moldura dourada logo acima do móvel. Esse toque clássico é contrastado com os espelhos de parede inteira das estações de corte e tratamento de cabelos.

Outra combinação marcante é aquela que emoldura esses grandes espelhos com as paredes em verde nas laterais e com papel de parede claro e decorado no alto dos espelhos.