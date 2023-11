Reforma total de banheiro antigo em Brasília

E nesse quadro temos o plano de necessidades da reforma, com a descrição sobre a escolha de cores pastéis, alteração do box com a retirada da antiga banheira e a alteração na posição da bacia sanitária. Tudo devidamente realizado com os melhores resultados possíveis.

E então, gostou desse projeto? Saiba que na página da Outline Arquitetura você encontra muito mais ideias para interiores e ainda pode solicitar um orçamento totalmente online! Acesse agora mesmo, inspire-se muito mais e aproveite as facilidades!