Projeto de Reforma de Arquitetura e Interiores de Residência em SP

Como todos sabem, uma casa não é apenas uma construção feita de cimento e tijolos, mas é principalmente um lugar de renovação de energias e afetos. Assim, a casa é sempre o centro tanto do conhecido e confortável, quanto do novo e estimulante.

Por isso, mudanças radicais no espaço primeiro da intimidade e da convivência significam a oxigenação vital dos sentidos vivenciados nesse mesmo espaço. Um exemplo disso é o projeto de reforma residencial que apresentamos neste livro de ideias, que transformou radicalmente o pavimento térreo de maneira que a integração de ambientes garantisse um convívio sem barreiras entre os membros da família.

Nele, as grandes aberturas em vidro permitem que a vista externa adentre o interior da casa, integrando-se a ela, assim como a sala de jantar se integra à sala de estar e à cozinha.

Na primeira imagem, temos uma visão ampla da área social, na qual é possível observar em detalhes no primeiro plano a grande e sofisticada sala de estar, na qual dominam os tons neutros claros no mobiliário, no grande sofá em L de linhas simples e modernas e no tapete com desenho suave e discreto em linhas mais escuras, compondo uma textura quase de renda que contrasta ainda com o piso amadeirado.

Cores que remetem à terra e à natureza aparecem em detalhes como a parede marrom ao fundo da sala de estar, a qual coloca em destaque a composição de pequenos quadros. Ou ainda, diante do sofá, a mesa redonda em madeira maciça como mesa de centro, acompanhada por um banquinho cor de cobre. Ou mesmo nas almofadas lisas em um tom suave de verde, cor que será retomada na cozinha gourmet.

Já na imagem acima, vemos o lado oposto à parede marrom, no qual o destaque vai para a parede branca que serve de painel para a TV, tendo na sua base um rack branco com tampo em madeira, e para a moderna lareira em metal no ângulo entre as paredes. A iluminação por spots em trilho dá um toque moderno com ar industrial.