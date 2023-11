Projeto de Reforma de Apartamento em Porto Alegre, RS

O projeto de reforma de apartamento que apresentamos neste livro de ideias tem como objeto uma cobertura no bairro Jardim do Salso, localizado em Porto Alegre. O apartamento de cobertura, de propriedade de um jovem casal, estava ficando pequena para as suas novas necessidades e, assim, perceberam que era preciso buscar uma solução adequada e eficiente.

Ao invés de ir em busca de um imóvel de maiores dimensões, o casal decidiu pela reforma da cobertura ao constatar que seria possível ampliar a sua área útil em até um terço – dos originais 53 m², com 27 m² de área externa, para 75 m², com 5 m² de área externa – e também mudar o layout do apartamento a fim de atender às suas expectativas estéticas e funcionais.

Assim, o segundo pavimento, que antes era todo aberto com exceção de uma sala, foi fechado e ganhou duas suítes com sacadas. O primeiro piso, por sua vez, foi destinado a uma ampla área social com a integração dos ambientes da sala de estar, da sala de jantar e da cozinha, tendo uma escada bonita e original como meio de acesso entre os dois andares.

Na imagem anterior, temos uma vista ampla da área social do apartamento, que integra a sala de estar em primeiro plano, a sala de jantar e a escada para o piso superior no meio do espaço e, ao fundo, a cozinha aberta.

Na sala de estar, que vemos tanto na imagem anterior quanto na imagem acima, ganhou duas paredes na cor berinjela, uma tonalidade muito elegante e diferente, entre roxo e violeta.

Na parede lateral, à direita da imagem, a cor escolhida serve de fundo para um adesivo preto que desenha um grande mapa mundi, no qual o casal apontam todos os lugares para os quais viajaram e conheceram.

O piso de porcelanato, por sua vez, imita cimento queimado, que contrasta acolhedoramente com o divertido e colorido tapete com motivos geométricos. A decoração original se completa com o sofá claro de linhas retas, a poltrona moderna coberta com uma manta grossa de lã natural e a mesinha cinza e redonda ao lado dela, destacada por uma luminária pendente.

Nesta imagem, vemos ao fundo a marcenaria em MDF escuro do painel que abriga a TV, tendo na base um rack branco que dá leveza ao conjunto.