Prós e contras de colocar paredes de vidro no projeto

O fator iluminação é essencial para a qualidade de vida de modo geral. Quando se permite uma boa entrada de luz do sol e claridade do dia, a casa fica mais arejada e seca (reduzindo a umidade), as plantas de quem tem jardim interno ficam mais bonitas, e as pessoas ganham em bem-estar. Além de tudo, durante o dia é possível economizar energia mantendo as lâmpadas apagadas.