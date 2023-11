Projeto de Interiores de Clínica Médica em São Caetano do Sul, SP

Projetar espaços comerciais exige conhecimento, experiência e versatilidade por parte dos profissionais que atuam em arquitetura e interiores, pois os objetivos e as necessidades de empreendimentos corporativos são diferentes dos objetivos e das necessidades dos empreendimentos residenciais, ainda que a necessidade de aliar funcionalidade e beleza estética seja comum a todos.

Neste livro de ideias, apresentamos um projeto de interiores comerciais, que revela amplamente essas qualidades desejadas em profissionais da área. O projeto foi concebido e executado pelo escritório de arquitetura de interiores Mari Milani Arquitetura e Interiores, que atende a clientes da Grande São Paulo, que engloba a cidade onde se encontra a sua sede, São Caetano do Sul, na Região do ABC Paulista.

Com mais de cinco anos de atividade e mais de 60 projetos residenciais e corporativos em seu portifólio, a empresa oferece serviços que começam na concepção do projeto e se estendem até a conclusão da obra, incluindo aí o gerenciamento da obra e a produção e decoração final dos

ambientes.

A metodologia de trabalho do escritório Mari Milani Arquitetura e Interiores se alicerça em três etapas que se adéquam às necessidades e ao orçamento de cada cliente. A primeira delas é o estudo preliminar, realizado conjuntamente pelo profissional e seu cliente, tendo em vista os desejos, necessidades, rotinas e personalidade do segundo.

Nessa etapa, o levantamento de dados referentes a essas questões é feito por meio de um questionário, pela medição dos ambientes e pela obtenção de outras informações estruturais, como pontos de luz e água existentes. Também é nessa fase que são sugeridos diversos layouts de planta e criada uma maquete eletrônica com imagens em 3D dos ambientes projetados para que o cliente possa visualizá-los antes da execução e fazer alterações que achar necessárias.

A segunda etapa é a do anteprojeto, na qual são desenvolvidas as plantas baixas com todos os elementos previstos para a construção ou reforma, as quais incluem plantas de alvenarias, plantas de forro, plantas de piso, plantas de iluminação e planta elétrica de tomadas.

Por fim, a terceira etapa consiste no projeto executivo, um manual detalhado da execução do projeto, junto ao qual são entregues plantas minuciosamente detalhadas, desde a posição exata de cada elemento até o desenho específico a ser utilizado nos pisos e papéis de parede, passando por detalhamentos de marcenarias e pedras e por especificações de tintas, revestimentos e novo mobiliário, entre outros. É nessa fase que é apresentado o orçamento prévio da obra para o cliente.