Projeto sofisticado para apartamento clássico e moderno em São Paulo

Na cozinha, a modernidade fala mais alto. O ambiente foi preenchido com muitos armários, cheios de funcionalidade. No grande armário da esquerda, que ocupa toda a parede, a profissional colocou ao centro um grande nicho amadeirado e decorado com plantas, que é o ponto visual de aconchego.





A madeira clara também foi utilizada na mesa acoplada à bancada de mármore, criando um contraste perfeito para suavizar a imponência da pedra. Nesse ambiente a arquiteta também fez um trabalho maravilhoso com a iluminação, deixando-a fazer parte do design com linhas finas e que ressaltam os acabamentos.