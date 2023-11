Projeto de Arquitetura de Apartamento em São Paulo

Uma varanda com uma vista espetacular da paisagem da metrópole e seus arranha-céus. Uma adega linda e para lá de original. Esses são dois dos ambientes de um apartamento na capital paulista, cujo projeto de arquitetura de interiores foi concebido e executado pelo escritório C2HA Arquitetos, sediado na mesma cidade.

A empresa nasceu com a sociedade de três arquitetos e urbanistas graduados pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2005. Com mais de 200 projetos no portifólio, o escritório C2HA Arquitetos desenvolve projetos de arquitetura e arquitetura de interiores para clientes dos segmentos residencial, comercial, corporativo e imobiliário do mercado paulistano.

O escritório atua em todas as etapas de um projeto, desde as análises preliminares para determinar a sua viabilidade até o gerenciamento da obra, passando pelas etapas de concepção, criação e desenvolvimento. Criar, transformar e realizar são os verbos que orientam o trabalho da empresa e de sua equipe de profissionais, para os quais concretizar sonhos e projetar pensando no cliente e na comunidade são fundamentais.