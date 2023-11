Projeto para academia contemporânea com sala de massagem em Novo Hamburgo/RS

Como viu, esse projeto foi feito com muito carinho, pensando no objetivo maior que era de criar um ambiente completo, bonito, moderno e funcional para os residentes do condomínio passarem seus momentos de autocuidado.





Aliás, essa é uma característica básica em todos os projetos assinados pela equipe do ZOMA Arquitetura, que está sempre atualizada com as melhores tendências estéticas e as técnicas construtivas do mercado para atender com excelência às necessidades de cada cliente.





Quer conhecer mais projetos realizados pelo escritório? Então visite o perfil do ZOMA Arquitetura aqui na homify. Lá você encontra muitas fotos inspiradoras e outros artigos explicando como cada projeto foi realizado. Também, pela página do perfil é possível enviar uma mensagem diretamente aos profissionais para tirar dúvidas e solicitar seu orçamento.