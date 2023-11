Projeto de interiores para quarto de adolescente em Limeira (SP)

Contar com ideias para decorar quarto de adolescentes sempre vale a pena. Afinal, é preciso contar com criatividade, aconchego e personalidade para que esse seja o lugar preferido no lar.

Geralmente em fase de transição, os adolescentes demandam atenção especial em cada detalhe para que sejam realmente conquistados. E o projeto que conheceremos hoje, alcançou muito bem esse objetivo.

Desenhado pelo serviço Arquiteto Virtual, o quarto tem a rusticidade da parede de tijolos, a personalidade de elementos temáticos na decoração, a versatilidade da bicama e a funcionalidade de um cantinho sob medida para a escrivaninha.

Pequeno, mas completo em suas escolhas, a organização desse quarto também vai conquistar muitos adultos. Vamos conferir?

Siga conosco e inspire-se!