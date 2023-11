Projeto em 3D para banheiro social elegante em Itaocara/RJ

Dentro do box do banheiro, apenas o essencial: uma boa janela para a circulação do ar, um chuveiro moderno e um nicho embutido, clean e elegante, para os produtos de banho, evitando ter que adicionar peças que destoem da decoração, como aqueles penduradores de metal que precisam ser instalados com pregos.





Na hora de construir ou reformar um banheiro, é legal se lembrar que esses nichos estão em alta e fazem toda a diferença no visual do ambiente. Se contar com o excelente trabalho da equipe do MJR Arquitetura & Engenharia, certamente não será preciso se preocupar em pedir. As melhores e mais modernas ideias já fazem parte de qualquer projeto criado por eles.





