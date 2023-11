Projeto de Arquitetura e Interiores de Casa em Condomínio em SP

Nas duas primeiras imagens deste livro de ideias, temos a visão da área de lazer externa da residência, onde as formas geométricas assimétricas se revelam na piscina em L que se destaca no piso claro no seu entorno. Nesse piso, aliás, foram instaladas espreguiçadeiras pretas bonitas e confortáveis.

O contraste com o piso claro em pedra, cujo formato é também assimétrico, se dá ainda com o conjunto de estar com poltronas pretas de design moderno que enfatiza as linhas curvas. A mesa de centro na mesma cor complementa essa área externa, que conta ainda com um grande ombrelone para evitar a incidência direta de raios solares em quem se acomoda nas poltronas.

Merece atenção a presença do paisagismo, com gramados, arbustos e árvores em vários setores da área externa, como junto aos muros. Um elemento charmoso instalado sobre o gramado junto a um dos muros é um belo sofá coberto de formas arredondadas, com estofados e almofadas em cores suaves.

Já na imagem acima, temos um espaço de estar com sofá claro e aconchegante, decorado com almofadas estampadas com motivos florais em tons neutros, um conjunto delicado para o descanso junto ao jardim. Um aparador de madeira atrás do sofá serve de base para objetos decorativos e, ao lado do móvel, uma moderna luminária de piso em metal está a postos para a leitura ou conversa noturna.