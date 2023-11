Projeto de Interiores de Clínica Odontológica em Curitiba

Espaços comerciais apresentam uma especificidade incontornável: precisam se renovar com frequência para acompanhar o espírito do tempo e os avanços da modernidade e, assim, se tornarem atraentes, confiáveis e profissionais aos olhos dos seus clientes atuais e potenciais. Com clínicas e consultórios médicos das mais diversas especialidades, a situação não é diferente: revitalizar seus espaços é vital para os negócios.

Um exemplo perfeito disso é o projeto de revitalização de uma clínica odontológica em Curitiba, concebido e executado pelo escritório de decoração e design de interiores Neusa Moro, que teve como objetivo criar ambientes modernos, com estética clean, opção por tons neutros e utilização de materiais mais atuais.

Atuando desde 1984, a decoradora de interiores Neusa Moro iniciou sua carreira na construtora da família, criando projetos para novos clientes e realizando montagem de apartamentos em exposição, halls de entrada e salões de festas. A profissional também esteve por 15 anos no comando de uma loja de móveis e marcenaria. Essas atividades foram a porta de entrada para a decoração de interiores como vocação profissional.

Com foco na criação e execução de projetos de decoração de interiores para clientes residenciais e comerciais, o escritório de Neusa Moro conta a larga experiência da sua fundadora e com uma equipe de parceiros competentes no processo de buscar e obter um excelente resultado final para cada projeto.

A profissional também desenvolveu uma linha de trabalho, a decoração express, que permite uma atuação prática e eficiente em projetos de baixo custo que exigem o delineamento de soluções significativas e transformadoras a partir da realização de poucas mudanças, que podem ou não prever a execução do projeto de decoração.

Atendendo a clientes em Curitiba, no Paraná, onde a empresa está sediada, e na cidade de Cascais, em Portugal, o escritório de decoração de interiores de Neusa Moro tem como público-alvo pessoas que desejam morar bem e precisam de um profissional que viabilize seus sonhos levando em conta suas condições específicas em termos de custo, prazo e complexidade.

Nesse processo, a decoradora afirma que é fundamental a sensibilidade em perceber os desejos do cliente e a viabilidade da sua realização de forma fiel ao estilo dele. Outro aspecto que sempre está no horizonte do seu trabalho criativo é manter um olhar aguçado para os detalhes, as proporções e o equilíbrio de todos os elementos do projeto, que também é constantemente atualizado com as novas tendências a que tem acesso em viagens.