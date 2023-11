Projeto de Arquitetura e Interiores de Apartamento em SP

Personalidade é uma palavra-chave no projeto criado e executado pelo Studio Elâ para este apartamento de 70 m² na capital paulista, destinado a um casal jovem. Na primeira imagem deste livro de ideias, temos a visão da sala de estar da área social, na qual a integração de ambientes é elemento essencial na conceituação do projeto. Um elemento dessa integração é a unidade do piso claro, que reveste todos os ambientes.

A sala de estar desfruta de farta iluminação natural, graças às amplas janelas cujas cortinas leves suavizam a intensidade da luz. A decoração é enxuta, com um grande e confortável sofá com design moderno em cinza claro, que ganha pintadas de cor viva com as almofadas com estampa em vermelho.

No lado oposto ao sofá, a TV se destaca da parede cinza e é emoldurada pelo rack em madeira na parte inferior e, no alto, duas prateleiras no mesmo material, que confere aconchego ao ambiente e contrasta lindamente com os tons neutros em cinza da decoração.

Tanto o rack quanto as prateleiras disponibilizam superfícies para os objetos decorativos, como porta-retratos e vasinhos com plantas verdinhas que trazem cor e frescor ao ambiente.