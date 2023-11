10 Inspirações de móveis de design para quartos elegantes

Os móveis de design são aquelas peças especiais, criadas para conferir um conceito aos ambientes, diferente dos móveis feitos em linha de produção. Muitos arquitetos são também designers de móveis, e criam peças exclusivas para os projetos dos seus clientes. Outros, desenham peças para as próprias coleções, que são feitas em marcenaria conforme a necessidade de cada projeto.





Tem também as empresas especializadas em móveis sob medida, para as quais o cliente pode pedir alterações nas peças do catálogo, deixando-as personalizadas. Se você gosta de ambientes com peças exclusivas, lindas e com design inteligente, inspire-se com os móveis de design para quartos elegantes que vai ver a seguir.