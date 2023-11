Projeto de alto padrão para casa moderna em Itapira

Desse ângulo notamos a beleza da madeira presente na fachada. A porta de madeira imponente parece se fundir com o painel. A iluminação com spots valoriza a textura natural.

Divisando as entradas, temos o projeto de paisagismo com o gramado e as plantas tropicais. A parede revestida de pedras reforça a personalidade natural do espaço.

No patamar superior, as faixas com ripas de madeiras intercalam-se com as grandes janelas de vidro. A combinação em cada detalhe é impecável.