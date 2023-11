Linda reforma de área gourmet em São Paulo

Todos os projetos assinados pelo Studio Pedro Galaso, de São Paulo, são um sonho de consumo. Não é para menos, já que o arquiteto e designer responsável pelas obras é um artista premiado e um profissional com olhar atento a cada detalhe.

No projeto que você vai conhecer agora não foi diferente. O casal de proprietários da casa gostaria de finalmente reformar sua área externa, transformando-a em uma agradável área gourmet com piscina. Eles gostariam de ter um espaço para receber convidados com muito conforto e bem-estar, e o resultado ficou encantador. Veja as fotos.