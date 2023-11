Projeto de Arquitetura de Interiores em Goiânia

Rubiana teixeira Barbosa ME

Já na imagem acima, o detalhe mostra, em primeiro plano, a mesa de jantar branca com base em madeira, combinação que se repete nas cadeiras com design elegante. O móvel serve para separar sutilmente, sem obstruir a visão, o ambiente das salas do ambiente da cozinha.

A cozinha segue o estilo leve e moderno em que a cor branca aparece em toda a marcenaria, que engloba armários inferiores e superiores, e também nos eletrodomésticos e no piso. Os eletrodomésticos embutidos, como o fogão e a lavadora de roupas, oferece funcionalidade, assim como o nicho para o micro-ondas.